Финансы
ТАССФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика
Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию
Российская сторона не сообщала Белоруссии о переброске сил частной военной компании "Вагнер" через белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
Газета.Ru 13:19
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
СМИ сообщили о задержании в Белоруссии бывшего политтехнолога Собчак
В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил телеканал ОНТ, передает TUT.BY.
РБК 14:17
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru 14:18
Гаджеты
Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки
Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III.
Деловое.ТВ 07:19
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Общество
На Украине вводятся новые ограничения из-за коронавируса
С 1 августа на Украине будут действовать новые карантинные правила, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве.
Коммерсантъ 07:12
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30
Театры
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
29 июля в 19:00 труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина покажет спектакль режиссёра Петра Шерешевского «Ревизор» жюри театральной премии «Золотая маска».
Псковское агентство информации 12:00
Происшествия
В Иордании более 700 человек отравились шаурмой
По последним данным пятилетний ребенок скончался и еще более 700 человек получили отравления шаурмой в районе Эйн-Баша в столице Иордании Аммане.
РБК 13:24
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
Армия и оружие
Ереван назвал дезинформацией заявление Баку о сбитом беспилотнике
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян назвала очередной дезинформацией заявление азербайджанской стороны о сбитом на границе армянском беспилотнике.
РИА Новости 12:49
Экономика
«Норникель» сократил производство металлов до 17%
По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55