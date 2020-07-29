Финансы

ТАССТАССФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.
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