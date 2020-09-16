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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Об этом в среду, 16 сентября, сообщается на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
В сделанном заявлении
 регулятор скорректировал формулировки в соответствии с принятым изменением своих долгосрочных целей: ФРС будет стремиться к уровню инфляции «несколько выше 2%», чтобы в среднем он равнялся 2% и ему соответствовали долгосрочные ожидания (c 2010 года было всего 13 месяцев, когда показатель был выше этой планки, в среднем инфляция в США за этот период составила 1,6%).
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