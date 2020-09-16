В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

В Бурятии резкий всплеск больных – за сутки выявили столько заражённых, сколько не было уже давно По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса.