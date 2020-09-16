Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Об этом в среду, 16 сентября, сообщается на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
В сделанном заявлении
 регулятор скорректировал формулировки в соответствии с принятым изменением своих долгосрочных целей: ФРС будет стремиться к уровню инфляции «несколько выше 2%», чтобы в среднем он равнялся 2% и ему соответствовали долгосрочные ожидания (c 2010 года было всего 13 месяцев, когда показатель был выше этой планки, в среднем инфляция в США за этот период составила 1,6%).
Коммерсантъвчера в 15:52
Подробнее о событии
Интерфакс

ФРС улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год

Интерфаксвчера в 16:58
РБК

Индексы США, Peloton, «Русагро», Facebook: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:03
RT на русском

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:08
ТАСС

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАССвчера в 14:02
Известия

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Известиявчера в 14:34
ПРАЙМ

ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,00% и 0,25%

ПРАЙМвчера в 16:06
Взгляд.ру

ФРС увеличила прогноз инфляции в США

Взгляд.рувчера в 15:27

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
RT на русскомвчера в 10:10
1,2K

Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
4

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
11

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
293

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 16 сентября.
Известиявчера в 15:49
537

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru15 сентября в 04:57
75