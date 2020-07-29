Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Главные новости к утру 30 июля

Коммерсантъ00:05

ФРС США не намерена повышать базовую процентную ставку

Известиявчера в 16:48

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:10

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%

РБКвчера в 15:11

ФРС США сохранила минимальную процентную ставку

Российская газетавчера в 14:28

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:19

Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

ТАССвчера в 16:29
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
1K
Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
Происшествия

В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи

В Миассе Челябинской области от коронавируса скоропостижно скончалась 60-летняя сотрудница станции скорой помощи.
Российская газета 07:22
Авто

Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet

Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 06:47
Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
66
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
2
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
47
Шоу-бизнес

Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см

Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
10
Шоу-бизнес

Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде

Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
38
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
140
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
1,5K
Политика

Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями

Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
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Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
68
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
25
Политика

В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
1
Армия и оружие

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
5
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
19
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
220
Энергетика

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru вчера в 10:58
15
Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
7
Происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
ТАСС 04:12
8
Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
5
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
17
Игры

Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X

Британское агентство Experience12 с 25 июня по 2 июля через каналы MCM Comic Con опросило свыше трёх тысяч поклонников поп-культуры.
Игромания.ру вчера в 12:35
2
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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