Экономика
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
Происшествия
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи
В Миассе Челябинской области от коронавируса скоропостижно скончалась 60-летняя сотрудница станции скорой помощи.
Российская газета 07:22
Авто
Бренд Kia представил внешность и интерьер обновленного кросса Sonet
Автогигант из Южной Кореи Kia обнародовал дебютные официальные фотографии экстерьера и внутреннего убранства обновлённого паркетника Sonet.
Pnzdrive 06:47
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде
Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Политика
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Политика
В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие
Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
РИА Новости 01:58
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
Происшествия
Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину
Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
ТАСС 04:12
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Британское агентство Experience12 с 25 июня по 2 июля через каналы MCM Comic Con опросило свыше трёх тысяч поклонников поп-культуры.
Игромания.ру вчера в 12:35
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50