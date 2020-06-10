Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 257

Кино Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории. 23

Общество Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 259

Экономика Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. 1

Политика В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня». 1,5K

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 112

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,6K

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.

Здоровье На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Общество Опубликована карта выхода регионов из режима самоизоляции На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 3K

Экономика «Победа» запустила распродажу билетов на июль Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

Общество РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.

Авто «АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета. 39

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K