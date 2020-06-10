Экономика
ТАССФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки
Финмаркетвчера в 01:14
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Кино
Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории
Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории.
Культуромания вчера в 13:15
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Происшествия
Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат
Snob.ru вчера в 11:54
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Футбол
Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду
Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент.
Народные новости вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Политика
В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал вчера в 07:19
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Общество
Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx
Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 10 июня в 11:00
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Армия и оружие
Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии
Дамаск, 12 июня 2020, 11:03 — REGNUM Американские военные предприняли неудачную попытку преградить дорогу военному патрулю ВС РФ в Сирии.
REGNUM 04:03
Происшествия
Главу сахалинского отделения Пенсионного фонда взяли под стражу
Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу.
Вести.Ru 05:50
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ 10 июня в 10:18
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима самоизоляции
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 10 июня в 15:38
Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК 04:34
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили 10 июня в 11:14
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
Путин в День России вручит в Кремле звезды Героев Труда
Москва, 12 июня 2020, 09:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июня, в День России вручит звезды героев Труда на торжественной церемонии в Кремле.
REGNUM 02:37