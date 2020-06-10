Экономика
КоммерсантъФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
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Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM вчера в 00:30
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма 05:57
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Общество
Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники
Власти Москвы не рекомендуют жителям города выходить из дома в День России.
Вести.Ru 12:06
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru 23:05
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия 17:24
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Происшествия
Где выявили коронавирус в Самарской области 11 июня
За время пандемии коронавируса в Самарской области заболело 3470 человек.
СОВА 04:16
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Наука
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.
Lenta.ru 22:22
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Спорт
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com 18:06
Армия и оружие
США продолжат сокращение военного присутствия в Ираке
«В свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ — Ред.) на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке», — цитирует ТАСС распространенное Госдепом сообщение.
Известия 22:01
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Политика
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России
RT на русском 21:23
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07