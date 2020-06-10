Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
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ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ruвчера в 14:14

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркет01:14

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАССвчера в 14:18

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:18

ФРС напугала инвесторов в рисковые валюты, но не надолго

ПРАЙМ07:12

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБКвчера в 14:11

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ruвчера в 02:14
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Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности

Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
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Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

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Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года

Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
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Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

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Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

Власти Москвы не рекомендуют жителям города выходить из дома в День России.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
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Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru 23:05
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия 17:24
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Где выявили коронавирус в Самарской области 11 июня

За время пандемии коронавируса в Самарской области заболело 3470 человек.
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Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Ведомости 15:44
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
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Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

У людей с четвертой группой крови вирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей — в 4 процентах, у людей со второй — в 3,9 процента, у людей с первой — в 3,2 процента.
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«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
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EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront

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США продолжат сокращение военного присутствия в Ираке

«В свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ — Ред.) на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке», — цитирует ТАСС распространенное Госдепом сообщение.
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Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
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Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
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Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

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Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
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