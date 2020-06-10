Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.

Общество Ограничительные меры действуют до 21 июня в Якутии В Якутии ограничительные меры действуют до 21 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев.

Футбол РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.

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Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

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Здоровье Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.

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Наука Древние крокодилы ходили на двух ногах, как динозавры Международная исследовательская группа была ошеломлена, обнаружив, что некоторые виды древних крокодилов ходили на двух задних лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров. 5

Политика Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины Как передает РИА Новости, бывший глава государства в сопровождении нардепов и адвокатов лично появился на пороге здания генпрокуратуры и буквально ворвался в офис Венедиктовой, оказав сопротивление службе охраны. 52

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