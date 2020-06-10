Экономика
КоммерсантъФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
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Общество
Ограничительные меры действуют до 21 июня в Якутии
В Якутии ограничительные меры действуют до 21 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев.
EastRussia 12:04
Футбол
РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Здоровье
Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети
Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк 03:12
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0
Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0. Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.
Чемпионат 10:22
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Здоровье
Снятие ограничений и новая «нормальность»: Собянин ответил на вопросы москвичей
Большинство ограничительных мер, действовавших в столице, больше не действуют. В связи с этим от москвичей поступает много вопросов.
Вести.Ru 15:33
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ 07:57
Здоровье
Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Общество
Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре.
Вести.Ru 12:01
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Происшествия
Легкий самолет разбился в Рязанской области
Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
ТАСС 14:29
Здоровье
Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Наука
Древние крокодилы ходили на двух ногах, как динозавры
Международная исследовательская группа была ошеломлена, обнаружив, что некоторые виды древних крокодилов ходили на двух задних лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров.
Planet Today 15:53
Политика
Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины
Как передает РИА Новости, бывший глава государства в сопровождении нардепов и адвокатов лично появился на пороге здания генпрокуратуры и буквально ворвался в офис Венедиктовой, оказав сопротивление службе охраны.
Российская газета 04:11
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 20:12
Происшествия
Вспышка коронавируса в медчасти УФСИН в ЕАО привела к уголовному делу
Возбуждено уголовное дело по фактам заражения коронавирус заключенных и сотрудников лечебно-исправительного учреждения №2 ФСИН в Облученском районе Еврейской автономной области, сообщили в Следственном комитете.
Интерфакс 09:26
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Футбол
Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
Sports.ru 17:23
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48