Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку. В марте регулятор снизил ее до 0–0,25% годовых.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркет01:14

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ruвчера в 02:14

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАССвчера в 14:18

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:18

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ruвчера в 14:14

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБКвчера в 14:11

Работа ФРС далеко не закончена

ПРАЙМ02:51
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Ограничительные меры действуют до 21 июня в Якутии

В Якутии ограничительные меры действуют до 21 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава республики Айсен Николаев.
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Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
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В Праге облили краской памятник Черчиллю

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Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети

Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
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«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0. Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.
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Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

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Снятие ограничений и новая «нормальность»: Собянин ответил на вопросы москвичей

Большинство ограничительных мер, действовавших в столице, больше не действуют. В связи с этим от москвичей поступает много вопросов.
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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

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Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

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Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

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Легкий самолет разбился в Рязанской области

Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
ТАСС 14:29
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Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
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Против главы Норильска возбудили уголовное дело

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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
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Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
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Наука

Древние крокодилы ходили на двух ногах, как динозавры

Международная исследовательская группа была ошеломлена, обнаружив, что некоторые виды древних крокодилов ходили на двух задних лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров.
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Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины

Как передает РИА Новости, бывший глава государства в сопровождении нардепов и адвокатов лично появился на пороге здания генпрокуратуры и буквально ворвался в офис Венедиктовой, оказав сопротивление службе охраны.
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Интернет

В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате

Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
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Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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Вспышка коронавируса в медчасти УФСИН в ЕАО привела к уголовному делу

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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

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Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

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Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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