Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.

Интернет СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. 4

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 102

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Политика Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 321

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 37

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Общество Опубликован график вывоза россиян из-за границы до 19 июня Минкомсвязь опубликовала в Telegram список вывозных рейсов из-за границы с 12 по 19 июня.

Здоровье Тест на COVID может оказаться положительным у уже переболевших людей Врачи рекомендуют переболевшим коронавирусом соблюдать меры предосторожности, поскольку через некоторое время после выздоровления тест на COVID-19 вновь может дать положительный результат.

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Армия и оружие Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.

Космос Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. 451

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