Экономика

RT на русскомRT на русскомФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркет01:14

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ruвчера в 14:14

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАССвчера в 14:18

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:18

Работа ФРС далеко не закончена

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ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБКвчера в 14:11

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ruвчера в 02:14
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Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
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Политика

Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Здоровье

Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru 13:36
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
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Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
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Политика

Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными

Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 18:16
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
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Общество

ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства

Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
Говорит Уфа 05:00
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Общество

Опубликован график вывоза россиян из-за границы до 19 июня

Минкомсвязь опубликовала в Telegram список вывозных рейсов из-за границы с 12 по 19 июня.
Коммерсантъ 20:35
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Наука

В сердце у некоторых шимпанзе растет кость

МонаВиста 13:30
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Здоровье

Тест на COVID может оказаться положительным у уже переболевших людей

Врачи рекомендуют переболевшим коронавирусом соблюдать меры предосторожности, поскольку через некоторое время после выздоровления тест на COVID-19 вновь может дать положительный результат.
РЕН ТВ 20:11
Происшествия

Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля

Артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 15:18
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
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Здоровье

День России отметили в Корсакове

Сахалин.Инфо 21:01
Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14
Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
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Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру вчера в 14:59
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
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Гаджеты

В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52

В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
15
Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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