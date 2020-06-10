Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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Интернет
СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Здоровье
Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений
К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru 13:36
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Политика
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 18:16
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Общество
ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства
Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
Говорит Уфа 05:00
Общество
Опубликован график вывоза россиян из-за границы до 19 июня
Минкомсвязь опубликовала в Telegram список вывозных рейсов из-за границы с 12 по 19 июня.
Коммерсантъ 20:35
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Наука
В сердце у некоторых шимпанзе растет кость
МонаВиста 13:30
Здоровье
Тест на COVID может оказаться положительным у уже переболевших людей
Врачи рекомендуют переболевшим коронавирусом соблюдать меры предосторожности, поскольку через некоторое время после выздоровления тест на COVID-19 вновь может дать положительный результат.
РЕН ТВ 20:11
Происшествия
Ефремова допросили по делу о наркотиках в качестве свидетеля
Артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 15:18
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
Здоровье
День России отметили в Корсакове
Сахалин.Инфо 21:01
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию
Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру вчера в 14:59
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
Гаджеты
В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52
В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37