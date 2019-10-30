Экономика
Life.ruФРС США уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Политика
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
Здоровье
Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Александр Мясников назвал симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, чтобы не упустить время и своевременно начать лечение.
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Происшествия
В Надыме подростки избили инвалида и заставили «признаться» в педофилии
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
Финансы
Набиуллина: баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике России в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов.
Общество
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Футбол
«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро
Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Экономика
В России подорожает молочная продукция
Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Армия и оружие
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Главы Генштабов ВС Турции и России Яшар Гюлер и Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило агентство Anadolu.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Армия и оружие
Как Россия совершенствует средства биологической разведки
Учёные военного технополиса «Эра» завершили комплекс исследований, который позволит разработать портативный прибор биологической разведки.
Происшествия
Следователи проверят видео с избиением четвероклассника в Новосибирске
В Новосибирске следователи начали проверку сообщений об избиении 10-летнего школьника одним из его одноклассников.