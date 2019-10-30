Экономика

Life.ruLife.ruФРС США уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.
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Смягчение пройденного

Российская газета30 октября в 14:27

Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБК30 октября в 14:01

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru30 октября в 15:32
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Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
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Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
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Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

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Происшествия

Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 320 человек из-за пожара

ТАСС 02:42
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Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Александр Мясников назвал симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, чтобы не упустить время и своевременно начать лечение.
ToDay News Ufa вчера в 15:36
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«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов

Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
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В Надыме подростки избили инвалида и заставили «признаться» в педофилии

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1 ноября вступают в силу новые законы

Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Реквизит вчера в 04:25
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Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
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Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м

По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
РБК 03:48
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Набиуллина: баланс рисков сместился в сторону дезинфляционных факторов

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что баланс основных рисков в денежно-кредитной политике России в настоящее время сместился в сторону дезинфляционных факторов.
RT на русском 04:26
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Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
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Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
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Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

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В России подорожает молочная продукция

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
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Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
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Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Генштабов ВС Турции и России Яшар Гюлер и Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило агентство Anadolu.
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Армия и оружие

Как Россия совершенствует средства биологической разведки

Учёные военного технополиса «Эра» завершили комплекс исследований, который позволит разработать портативный прибор биологической разведки.
RT на русском вчера в 16:19
Происшествия

Следователи проверят видео с избиением четвероклассника в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку сообщений об избиении 10-летнего школьника одним из его одноклассников.
Российская газета 03:30
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