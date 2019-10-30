Экономика

Life.ruLife.ruФРС США уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.
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Война с рецессией

Известия01:00

Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМвчера в 06:43

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru30 октября в 15:32

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новости30 октября в 14:47

Смягчение пройденного

Российская газета30 октября в 14:27

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБК30 октября в 14:01

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАСС30 октября в 20:51
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

Российский полицейский надругался над посетительницей кафе

В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Lenta.ru 06:14
Общество

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну часть активов из иска на 6 млрд рублей

Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей.
Взгляд.ру 06:24
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Кино

Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix с датой выхода сериала.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео

Вечерняя Москва 05:29
Политика

Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине

Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Авто

В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу

Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Российская газета вчера в 08:48
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Фигурное катание

Загитова отправилась во Францию на этап Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова вылетела на этап Гран-при во Францию.
Матч ТВ 30 октября в 04:02
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика

Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Авто

Кроссовер Toyota Raize начал поступать к дилерам

Дилеры компании Toyota в Японии начали получать новый кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04:18
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Авто

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%

Аналитики подсчитали, что в период с января по сентябрь текущего года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1 474 единицы, что на 6,9% выше результата годичной давности.
SpeedMe 02:25
Футбол

Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возобновить тренерскую карьеры в клубе, который будет бороться за трофеи.
Чемпионат вчера в 23:47
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Наука

В крови индийских охотников за летучими мышами нашли следы эболавирусов

Ученые обнаружили антитела к вирусам рода Эбола в крови летучих мышей, обитающих на северо-востоке Индии, а также у местных жителей, которые на них охотились.
N+1 04:30
Армия и оружие

Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии

РБК 06:35
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Экономика

Российские богачи стали еще богаче

Совокупное состояние самых успешных российских бизнесменов с начала 2019 года выросло на 37,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Lenta.ru 06:50
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Происшествия

В Ингушетии сына депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили

В Ингушетии сына депутата народного собрания республики, члена «Единой России» Микаила Алиева снова поймали с наркотиками и отпустили активисты движения «Антилирика».
Регион online 04:04
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