Экономика
Life.ruФРС США уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. За понижение ставки голосовали восемь из десяти представителей Федерального резерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл.
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Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Общество
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну часть активов из иска на 6 млрд рублей
Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Кино
Появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix с датой выхода сериала.
Происшествия
Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD).
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Фигурное катание
Загитова отправилась во Францию на этап Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова вылетела на этап Гран-при во Францию.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Авто
Кроссовер Toyota Raize начал поступать к дилерам
Дилеры компании Toyota в Японии начали получать новый кроссовер Toyota Raize.
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%
Аналитики подсчитали, что в период с января по сентябрь текущего года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1 474 единицы, что на 6,9% выше результата годичной давности.
Футбол
Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возобновить тренерскую карьеры в клубе, который будет бороться за трофеи.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Наука
В крови индийских охотников за летучими мышами нашли следы эболавирусов
Ученые обнаружили антитела к вирусам рода Эбола в крови летучих мышей, обитающих на северо-востоке Индии, а также у местных жителей, которые на них охотились.
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Экономика
Российские богачи стали еще богаче
Совокупное состояние самых успешных российских бизнесменов с начала 2019 года выросло на 37,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
Происшествия
В Ингушетии сына депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили
В Ингушетии сына депутата народного собрания республики, члена «Единой России» Микаила Алиева снова поймали с наркотиками и отпустили активисты движения «Антилирика».