30 октября прошло очередное заседание Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки, которая выполняет обязанности Центрального банка страны. В ходе заседания члены комитета приняли решение сократить ключевую процентную ставку на 0,25%.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Футбол Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».

Наука Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.

Политика Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Шоу-бизнес Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.

Политика Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.