Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФРС США понизила ключевую процентную ставку

30 октября прошло очередное заседание Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки, которая выполняет обязанности Центрального банка страны. В ходе заседания члены комитета приняли решение сократить ключевую процентную ставку на 0,25%.
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Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМ06:43

Глава ФРС США прокомментировал снижение базовой ставки

RT на русскомвчера в 18:26

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБКвчера в 14:01

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:47

Смягчение пройденного

Российская газетавчера в 14:27

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАССвчера в 20:51

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ruвчера в 15:32
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия 29 октября в 23:37
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета вчера в 05:44
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 04:38
Политика

Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
РБК 06:26
ЖКХ

В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением о разрешении дать право не платить за коммунальные услуги, которые не соответствуют нормам качества.
РЕН ТВ 20:18
Общество

Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Общество

«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

BFM.ru 05:38
Происшествия

Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.
РБК 21:09
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Культура

Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
Инфорос 06:56
Гаджеты

В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10

RuNews24.ru 08:51
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия 17:32
Футбол

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».
Чемпионат 16:41
Наука

Созданы новые катализаторы для получения биоактивных молекул

Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.
Индикатор 07:34
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Политика

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14
Шоу-бизнес

62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье

Актриса выглядит на 40 не больше. Мелани Гриффит рано списывать со счетов, как это сделали голливудские босы.
7Дней.ру 19:00
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

Ридус 19:53
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут

Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.
URA.Ru 20:17
Экономика

В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
URA.Ru 17:22
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
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