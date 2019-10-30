Экономика

ТАССТАССФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета.
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Смягчение пройденного

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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Экономика

ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Татар-информ 08:52
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано около города Давао на филиппинском острове Минданао.
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Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
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Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть 06:39
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Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.
Первый Тульский 20:41
Спорт

Путин высказался о развитии дзюдо в мире

Газета.Ru 18:46
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
ТАСС 10:37
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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
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Охлобыстин рассказал о новом сериале «Полярный»

Piter.tv 03:33
Футбол

Василий Уткин оценил успех Андрея Аршавина на телевидении

Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением по поводу успеха Андрея Аршавина в качестве телевизионного эксперта и даже ведущего.
Петербургский дневник вчера в 08:18
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

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