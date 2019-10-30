Экономика

ТАССТАССФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета.
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