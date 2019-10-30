Экономика
ТАССФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета.
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Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Lenta.ru 18:15
Происшествия
Замок из списка ЮНЕСКО загорелся в Японии
Пожар произошел в Японии на территории замка, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Народные новости 19:07
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и правоохранителям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств разработать предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:05
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости вчера в 09:30
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Происшествия
Пожарные потушили загоревшийся деревянный дом в центре Читы
Огонь не затронул соседние деревянные здания, среди которых — внесённая в региональный список исторического наследия усадьба Бронштейна.
Чита.Ру 06:46
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Экономика
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.
REGNUM 17:37
Музыка
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости 11:58
Общество
Соловьев рассказал о драке в студии
Аргументы недели вчера в 12:54
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Политика
США намерены продлить исключение из санкций против Ирана
России, Китаю и европейским странам позволят продолжать работу на атомных объектах исламской республики – передает Рейтер со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 19:04
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
RT на русском 18:46
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Гаджеты
Jonsbo наделила радиатор охлаждения для накопителей M.2 SSD подсветкой RGB
Компания Jonsbo анонсировала радиатор охлаждения M.2-2 ARGB, предназначенный для использования с твердотельными накопителями типоразмера М.2.
3DNews вчера в 02:27
Армия и оружие
На территории Сирии «потерялась» колонна армии США
Военное обозрение 07:43
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru 18:19
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке
Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.
Sport.ru 03:44
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» в серии буллитов
Игра перешла в овертайм, а затем болельщики увидели серию буллитов, в которой сильнее оказались игроки СКА.
Санкт-Петербург.ру 15:40