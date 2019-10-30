Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Гаджеты
Apple купила бренд российской компании
Компания ISBC продала свою торговую марку AIRTAG американскому техно-гиганту Apple.
ПроТуймазы 01:29
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Газета.Ru 01:26
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
РИА Новости вчера в 17:32
Космос
В Солнечной системе обнаружили еще одну карликовую планету
28.10.19 Астероид Гигея вскоре станет шестой карликовой планетой в Солнечной системе.
Портал Поиск 28 октября в 14:05
Общество
Правительство утвердило предельный рост цен на ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Политика
Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе
Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Rusvesna.su вчера в 14:41
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Технологии
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч Android-устройств
Появился новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android, который уже успел заразить более 45 тысяч устройств.
VSE42.RU 00:31
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU вчера в 06:24
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Московский Комсомолец вчера в 08:15
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Общество
В Челябинске из-за снегопада образовались десятибалльные пробки
Горожане в соцсетях жалуются на нечищеные дороги Челябинск из-за снегопада, который начался около 4 часов утра, встал в десятибалльных пробках.
Правда УрФО 00:44
Общество
Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия вчера в 17:01
Политика
Украинский депутат переписывался с проституткой на заседании Рады
News.ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Футбол
Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью
Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru вчера в 13:38
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Происшествия
Древний японский замок полностью сгорел
В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.
Lenta.ru 01:30
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10