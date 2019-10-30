Экономика

РБКРБКФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

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Смягчение пройденного

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ФРС США снизила базовую ставку

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Газета.Ruвчера в 15:32

Пауэлл: ФРС не исключает изменения требований к ликвидности, но не в ближайшем будущем

ПРАЙМвчера в 16:18
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В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана

Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

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Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
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Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
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«Транснефть» ликвидирует дочернюю компанию в Томске

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Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
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Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
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РБК 00:00
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