Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
Автоспорт
31 октября Формула-1 представит глобальные изменения в правилах
Новый регламент по плану будет включать в себя глобальные изменения, которые направлены на то, чтобы выравнять условия для всех команд и повысить конкуренцию.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Политика
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Авто
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Экономика
«Транснефть» ликвидирует дочернюю компанию в Томске
Один из крупнейших налогоплательщиков Томской области, компания «Транснефть — Центральная Сибирь», будет ликвидирована.
Здоровье
Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря
Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря.
Экономика
Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone
По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян
В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
Экономика
ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).