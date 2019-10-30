Экономика
ТАССФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года. В пользу снижения проголосовали восемь из десяти членов комитета.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Вашингтон
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Общество
Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия 17:01
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили в прокуратуре региона.
BFM.ru 04:54
Гаджеты
Nvidia представила недорогие и мощные видеокарты
Чтобы не отставать, Nvidia представила новые видеокарты в среднем ценовом сегменте - GTX 1650 Super и GTX 1660 Super.
Ридус вчера в 10:52
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
РИА Новости вчера в 07:53
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Футбол
Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру 14:08
Политика
Советник Трампа по России покидает свой пост
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост, сообщает National Public Radio со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.
Интерфакс 21:19
Политика
Захарова предложила помочь Киеву в разведении сил в Донбассе
7 октября боевики батальона «Азов» захватили населенный пункт Золотое в Донбассе, где планировалось разведение сил ВСУ и ополченцев.
Известия 19:47
Политика
В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент
Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Происшествия
В Бурятии загорелся торговый центр
По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
РБК 21:06
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не состоится из-за протестов в стране, сообщает радиостанция Bio Bio.
Коммерсантъ 10:28
Общество
Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов
Министерство финансов России предложило распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны начиная с 2020 года.
Известия 11:39
Наука
Ученые обнаружили в мозге отвечающие за веру и прощение области
Благодаря проведенным манипуляциям и расчетам, искусственный интеллект смог не только выявить в мозге области, отвечающие за такие абстрактные понятия, как вера, прощение и чувство справедливости, но и принцип, по которому мозг ими оперирует.
Дни24 05:15
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
ProstoProSport 10:00
Транспорт
Водителей автобусов и грузовиков заставят больше отдыхать
В Ространснадзоре «Ъ» пояснили: сотрудники службы и раньше при остановке грузовиков и автобусов привлекали к ответственности физлиц-водителей «в случаях, предусмотренных законодательством».
URA.Ru 21:30
Здоровье
Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания
На самом деле не существуют вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза, а также иммунодефицита как заболеваний в Медицинской классификации болезней десятого созыва.
Ugpressa.ru 15:03
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Политика
Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала
Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.
RT на русском 21:43
Общество
Twitter запретит политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24