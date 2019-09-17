Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Общество
В России предложили изменить правила изъятия органов у живых доноров
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил изменить правила прижизненного донорства органов.
RT на русском 00:20
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО
ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 17 сентября в 13:04
Армия и оружие
В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией
Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.
Газета.Ru 01:11
Политика
Зеленский развеял страшилки о продаже земли иностранцам после реформы
Если земельная реформа, которую на Украине планирует провести команда президента Украины Владимира Зеленского, будет реализована, покупать землю в стране смогут только граждане Украины.
REGNUM 04:47
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
RT на русском 03:41
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению
Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей.
Интерфакс вчера в 05:02
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку и хлорогексидин в йогуртах
Роскачество проверило клубничные йогурты и обнаружила в двух из них бактерии группы кишечной палочки и хлогорексидин.
Газета.Ru 03:23
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Транспорт
Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива
Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Газета.Ru 02:54
Происшествия
Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег
Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.
РИА Новости 03:41
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Происшествия
В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс»
По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова.
Фонтанка.Ру 03:05
Политика
Американская разведка продолжает копать под Трампа
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48