Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

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В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена

Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
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«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов

В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
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Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
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Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
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Газета.Ru вчера в 20:59
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Алтайский край возглавил рейтинг любимых регионов у туристов из России

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Минприроды оценило стоимость всей российской нефти

Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
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В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты

Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
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К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
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Общество

Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев

Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
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Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

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«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей.
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Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
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Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

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Авто

Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для российского рынка

Судя по документу, действующему с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года, GAC GS8 длиной 4836 мм, шириной 1910 мм и высотой 1770 мм (колесная база – 2800 мм) предложат на российском рынке с безальтернативной 2,0-литровой «турбочетверкой» 4B20M1 мощностью 190 л.с. (на 11 л.с. меньше, чем у китайского варианта) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач TF-83SC от Aisin.
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