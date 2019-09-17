Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 17 сентября в 07:39
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена
Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
РИА Новости 03:01
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество
Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН
Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Кино
«Тайна печати дракона», «Рэмбо: Последняя кровь», Yesterday и другие киноновинки недели
Вокруг ТВ вчера в 11:41
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры года
На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
ИА Вебург 16 сентября в 08:38
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Путешествия
Алтайский край возглавил рейтинг любимых регионов у туристов из России
Выяснилось, что больше всего привлекают туристов из России Алтайский край, Краснодарский край и Камчатка.
Pravda.Ru 03:14
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM вчера в 10:39
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском вчера в 21:36
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению
Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей.
Интерфакс вчера в 05:02
Хоккей
Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб
Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Кино
Самые крутые фильмы с Сильвестром Сталлоне
Фильм Про 03:00
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Авто
Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для российского рынка
Судя по документу, действующему с 17 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 года, GAC GS8 длиной 4836 мм, шириной 1910 мм и высотой 1770 мм (колесная база – 2800 мм) предложат на российском рынке с безальтернативной 2,0-литровой «турбочетверкой» 4B20M1 мощностью 190 л.с. (на 11 л.с. меньше, чем у китайского варианта) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач TF-83SC от Aisin.
Автоновости дня вчера в 23:35