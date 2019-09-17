Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку

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РИА Новостивчера в 21:46
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
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В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
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В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году

Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
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Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
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В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
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Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
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Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.
URA.Ru вчера в 13:42
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Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары.
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили шестилетие

Как известно, Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие 18 сентября.
Дни24 вчера в 14:00
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В Кремле прокомментировали акции в поддержку актера Павла Устинова

Администрация президента России и сам глава государства не могут влиять на приговор суда, но в деле актера Павла Устинова главное то, что была апелляция.
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Наука

Медики обнаружили в плаценте сажу из загрязненного воздуха

Бельгийские медики провели исследование и обнаружили в плаценте женщин сажу из загрязненного воздуха, которым они дышали во время беременности, передает агентство ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:38
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Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
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Происшествия

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Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Шипуновском районе Алтайского края.
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Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

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Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
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Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС вчера в 04:38
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
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Общество

Названы города, куда хочет переехать молодежь

Финансовый университет при Правительстве России провел исследование миграционных потоков молодежи России и выяснил, куда чаще всего уезжает молодое поколение.
АБН 17 сентября в 08:16
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края.
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Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru вчера в 10:57
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Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

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Космос

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РЕН ТВ 17 сентября в 20:56
Политика

Власти Ирана отказались от переговоров с США

"Высокопоставленные официальные лица страны, президент и министр иностранных дел и другие, единодушно объявили, что мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами, ни двусторонние, ни многосторонние", - передает слова Хаменеи агентство Tasnim.
Российская газета 17 сентября в 02:40
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
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