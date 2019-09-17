Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.
Коммерсантъ 18:03
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета 17:32
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в Приморье
Интерфакс - Россия 16 сентября в 01:52
Гаджеты
Facebook представила девайс для видеочата Portal TV
Устройство представляет собой девайс для видеочата, предназначенный для подключения к телевизору.
News.ru 08:59
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ вчера в 20:46
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Футбол
«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года
В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Общество
В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко
Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика
В НАТО рассказали о «море Азимова»
В статье эксперт Пол Бекли рассказывает о проблемах безопасности в международных водах, а также подчеркивает важность свободного доступа к морям для национальной экономики, инфраструктуры и образа жизни.
Lenta.ru 22:10
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk 16:27
Происшествия
Невеста умерла на пути к свадьбе
В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 22:41
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 10:22
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском 21:36
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39