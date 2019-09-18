Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Футбол
Лудогорец — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев на 11-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» открыл счет – 1:0. Эта игра проходит в городе Разград на «Лудогорец-Арене».
ProstoProSport 15:17
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
Вести.Ru 14:23
Политика
Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР
«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.
РБК 10:33
Транспорт
Строительство платного участка ЦКАД начнется после 2025 года
Строительство второго участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в столичном регионе начнется после 2025 года.
Новые Ведомости 05:38
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия 03:32
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Энергетика
Минприроды повысило оценку запасов нефти до $1 трлн
На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Космос
Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»
Московский Комсомолец 12:19
Политика
Стартовали переговоры по транзиту газа через Украину
Россия, ЕК и Украина обсудят в этот четверг вопрос продления контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории с 2020 года, поскольку действующее десятилетнее соглашение истекает.
Наша версия 08:33
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.
RT на русском 03:41
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Кино
«Текст» с Александром Петровым продвигают на «Оскар»
Согласно правилам Американской Киноакадемии, чтобы картина имела возможность выдвигаться на соискание премии «Оскар», она должна выйти в прокат в срок до 30 сентября минимум на семь дней.
Фильм Про 06:58
Политика
Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом
«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
URA.Ru 14:48
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
ТАСС вчера в 05:52
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 13:43
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily вчера в 11:36
Здоровье
В России могут зарегистрировать отечественный аналог «Фризиума»
Отечественный аналог противосудорожного препарата «Фризиум» может быть зарегистрирован в России, сообщил глава департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
RT на русском 09:18
Гаджеты
Сегодня станет доступна новая iOS 13 от Apple
ПроТуймазы 01:42
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55
Политика
Названа дата выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН среду, 25 сентября.
Известия 15:19
Хоккей
КХЛ. Питерский СКА в Москве переиграл «Динамо»
В Москве "Динамо" принимало лидера Дивизиона Боброва питерский СКА.
Вести.Ru 15:25
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Автоновости дня вчера в 02:41
Кино
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12