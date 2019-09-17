Финансы

RT на русскомRT на русскомТрамп раскритиковал главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности. Также, по его мнению, Федеральная резервная система в очередной раз допустила ошибку.
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Трамп раскритиковал главу ФРС США

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