Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл сходили с сыном в паб Принц Гарри и Меган Маркл совершили необычный для себя поступок: пара, которую часто критикуют за склонность к роскошествам, сходила в обычный паб в Виндзоре – об этом рассказал портал TMZ.

Политика Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности «С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.

Культура HBO Max купил эксклюзивные права на «Теорию Большого взрыва» Стриминговая платформа HBO Max приобрела эксклюзивные права на стриминг сериала "Теория Большого взрыва" на пять лет.

Происшествия Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Теннис Мария Шарапова назвала США своим домом Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.

Футбол ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем» Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Гаджеты На смену смартфонам придут «умные» очки от Facebook и Ray-Ban Luxoticca, владеющая брендами Ray-Ban, Prada, Persol и Oakley, имеет опыт в создании «умных» очков: в 2014 году компания принимала участие в разработке устройства Google Glass.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Единоборства В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта «Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — отметил парламентарий в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.

Политика Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .

Общество Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

Происшествия В Приморье студентка колледжа избила инвалида-сокурсника Мальчик-инвалид, учащийся Приморского индустриального колледжа, расположенного в городе Арсеньеве, был избит сокурсницей и с травмами помещён в медучреждение.

Единоборства Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.