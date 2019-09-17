Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл сходили с сыном в паб
Принц Гарри и Меган Маркл совершили необычный для себя поступок: пара, которую часто критикуют за склонность к роскошествам, сходила в обычный паб в Виндзоре – об этом рассказал портал TMZ.
Газета.Ru 16:01
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Культура
HBO Max купил эксклюзивные права на «Теорию Большого взрыва»
Стриминговая платформа HBO Max приобрела эксклюзивные права на стриминг сериала "Теория Большого взрыва" на пять лет.
ИА InterMedia 10:33
Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
RT на русском вчера в 08:17
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Гаджеты
На смену смартфонам придут «умные» очки от Facebook и Ray-Ban
Luxoticca, владеющая брендами Ray-Ban, Prada, Persol и Oakley, имеет опыт в создании «умных» очков: в 2014 году компания принимала участие в разработке устройства Google Glass.
Medical Note 09:53
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Единоборства
В Госдуме предложили признать рэп-баттлы видом спорта
«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом», — отметил парламентарий в своем обращении к министру спорта Павлу Колобкову.
Известия 16 сентября в 21:22
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК вчера в 15:36
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Происшествия
В Приморье студентка колледжа избила инвалида-сокурсника
Мальчик-инвалид, учащийся Приморского индустриального колледжа, расположенного в городе Арсеньеве, был избит сокурсницей и с травмами помещён в медучреждение.
REGNUM вчера в 02:55
Происшествия
Мужчина изнасиловал врача в Саратове
ИнфоСМИ 02:47
Единоборства
Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.
Чемпионат 13:36
Армия и оружие
В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21
Корпорация не сообщает, когда летный образец будет готов к испытаниям, но ранее заявлялось, что первый полет В-21 намечен на декабрь 2021 года, когда бомбардировщик перелетит с завода на авиабазу ВВС США "Эдвардс", расположенную в 35 км от аэродрома предприятия.
Военное обозрение вчера в 08:12
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31