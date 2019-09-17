Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.

Происшествия В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс» По информации «Фонтанки», в ночь на 19 сентября второе управление Следственного комитета России с дислокацией в Петербурге задержало 55-летнего президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова.

Политика Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России США выбрали и продолжают покупать у России ракетные двигатели, потому что те являются лучшим предложением по соотношению цена-качество, заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Авто Россияне реже ездят на машинах из-за дорогого топлива Причиной отказа от пользования автомобилем для россиян является цена на бензин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.

Происшествия Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов в преддверии боя Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который будет проходить 2 ноября.

Происшествия Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.

Армия и оружие Эксперт оценил заявление об утрате превосходства НАТО над Россией Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство НАТО над Россией сократилось.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Шоу-бизнес Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.

Наука Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.

Экономика Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика Украина предложит России новый контракт по транзиту газа Предположительно в Брюсселе делегатам предложат заключить новый контракт на 10 лет.

Экономика Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.