Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Понижение ставки ФРС может принести на рынки краткосрочный оптимизм - «БКС Глобал Маркетс»

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