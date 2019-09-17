Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Экономика
В России неожиданно появился крупнейший банк
Банк ВРБ стал лидером по комиссионным доходам среди всех российских коммерческих организаций, следует из отчетности банка на сайте ЦБ, внимание на которую обратил Forbes.
Lenta.ru 03:40
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Экономика
Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей
Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 04:35
Наука
Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера нашли опасность зубных имплантатов.
Известия вчера в 21:29
Кино
Disney может снять новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney планирует снять новый фильм по вселенной Assassin’s Creed.
Матч ТВ вчера в 07:59
Происшествия
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета вчера в 08:13
Культура
Освобождение Карелии отметят большим праздником на площади Кирова и фейерверком
Гостей праздника угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни, а вечером прогремит праздничный фейерверк.
Столица на Онего 03:44
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на три строчки - с 46-го на 42-е место - в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
МК-Спорт 04:58
Хоккей
Мальцев оформил потрясающий гол в ворота «Рейнджерс»
Чемпионат вчера в 20:24
Происшествия
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве
Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Спорт
Миронова выиграла индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону
Светлана Миронова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 04:43
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне с Россией, в связи с чем намерены скорректировать планы развития оборонного ведомства.
iReactor 04:30
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте
Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.
ТАСС 01:21
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Космос
Ожидается извержение вулкана на Ио
Астрономы заявили, что в текущем месяце должно произойти извержение мощного вулкана на Ио, огромном спутнике Юпитера.
Rusargument вчера в 01:40
Происшествия
СК завел дело после смерти мужчины от взрыва гранаты в Златоусте
Следователи завели уголовное дело после гибели мужчины в Златоусте из-за взрыва гранаты, сообщается на сайте управления СК по Челябинской области.
РБК 04:39
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46