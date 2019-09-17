Финансы
ВедомостиФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Футбол
France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина
Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие
Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией
Российская газета вчера в 20:02
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Политика
Украина предложит России десятилетний контракт на транзит газа
Украина на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонней встрече по газовой проблематике с Россией и Еврокомиссией (ЕК) предложит «Газпрому» подписать новый контракт на транзит российского газа на срок 10 лет и с минимальным объемом транспортировки в 60 млрд кубометров в год.
Rambler News Service вчера в 08:23
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 06:53
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
В Крыму заявили, что присутствие НАТО в Азовском море исключено
Присутствие кораблей НАТО в акватории Азовского моря исключено, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.
РИА Новости 06:55
Общество
Студента вуза хотят отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик
Студента Уральского государственного экономического университета хотят отчислить из-за подписки на ЛГБТ-паблик.
Daily вчера в 07:57
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Общество
Власти Москвы разрешили митинг оппозиции 28 сентября
Коммерсантъ 05:46
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 06:33
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Примечательно, что только в позапрошлом году была решена судьба проекта, названного как Lada 4x4 NG или "Нива 3".
Pnzdrive вчера в 11:32
Политика
Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Происшествия
Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07