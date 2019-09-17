Финансы

ВедомостиВедомостиФРС США снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Российская газетавчера в 14:27

ФРС США снизила ставку во второй раз подряд. Как отреагировали рынки?

РБК02:02

ФРС США cнизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:39

ФРС второй раз за год снизила ставку. Трамп хотел этого, но все равно раскритиковал

ТАССвчера в 14:38

Европейские рынки акций торгуются на подъеме

Финмаркет06:22

Цена золота перешла к снижению на итогах заседания ФРС США

ПРАЙМвчера в 15:17

ФРС на перепутье

Expert.ru17 сентября в 05:38
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Футбол

France Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие

Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией

Российская газета вчера в 20:02
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

RT на русском 03:57
Политика

Украина предложит России десятилетний контракт на транзит газа

Украина на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонней встрече по газовой проблематике с Россией и Еврокомиссией (ЕК) предложит «Газпрому» подписать новый контракт на транзит российского газа на срок 10 лет и с минимальным объемом транспортировки в 60 млрд кубометров в год.
Rambler News Service вчера в 08:23
Культура

Фото с калининградских стихийных рынков покажут на выставке в Амстердаме

Клопс 07:22
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов

В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Транспорт

Реконструкция проспекта Кирова. Предприниматели грозят мэрии судами

Взгляд-инфо 07:36
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

BFM.ru 05:34
Политика

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Газета.Ru 07:35
Шоу-бизнес

Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Экономика

Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 06:53
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Здоровье

Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие

В Крыму заявили, что присутствие НАТО в Азовском море исключено

Присутствие кораблей НАТО в акватории Азовского моря исключено, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.
РИА Новости 06:55
Общество

Студента вуза хотят отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик

Студента Уральского государственного экономического университета хотят отчислить из-за подписки на ЛГБТ-паблик.
Daily вчера в 07:57
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Общество

Власти Москвы разрешили митинг оппозиции 28 сентября

Коммерсантъ 05:46
Происшествия

Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16

Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 06:33
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Примечательно, что только в позапрошлом году была решена судьба проекта, названного как Lada 4x4 NG или "Нива 3".
Pnzdrive вчера в 11:32
Политика

Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Происшествия

Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43
Шоу-бизнес

Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

Вечерний курьер 04:03
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Происшествия

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Известия вчера в 12:40
Происшествия

Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Происшествия

Хозяин затонувшего у Туапсе катера объявлен в розыск

Взгляд.ру 07:29
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
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