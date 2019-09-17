Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Понижение ставки ФРС может принести на рынки краткосрочный оптимизм - «БКС Глобал Маркетс»

Финмаркет03:05

ФРС на перепутье

Expert.ru17 сентября в 05:38

Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку

RT на русскомвчера в 22:57

Гонконг вслед за США понизил базовую ставку, до 2,25%

РИА Новостивчера в 21:46

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАССвчера в 21:24

Все - в спад

Российская газетавчера в 14:27

ФРС США снизила ставку во второй раз подряд. Как отреагировали рынки?

РБК02:02
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Хоккей

Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Политика

«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова

Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Политика

Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Армия и оружие

ТАСС: в 2020 году для ВМФ России будут заложены 22 корабля

В 2020 году судостроители заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России, пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Аргументы и Факты 01:57
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Происшествия

Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию

Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Политика

Подвергшуюся ряду нападений Гонтареву пригласили в США

Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями.
Украина.ру 03:29
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена

Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
РИА Новости 03:01
Политика

В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
ТАСС 02:45
Армия и оружие

Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы

Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Происшествия

У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск

Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия

Сильный взрыв произошел возле автомобильного моста в Луганске

Газета.Ru 02:55
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Армия и оружие

Купив Су-35, КНР получила возможность узнать секреты Су-57

Новый перспективный российский истребитель Су-57 еще не успел прочно обосноваться в российской армии, а огромный спрос на него со стороны иностранцев уже заставляет россиян думать на тему создания его экспортной модификации Су-57Э.
NewInform 02:56
Политика

Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Футбол

Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
Чемпионат вчера в 10:51
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Футбол

Лион — Зенит 1:1

"Зенит" открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" на 41-й минуте.
Pravda.Ru 17 сентября в 13:51
Авто

Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин

Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин.
Москва 24 02:40
Здоровье

Вспышка африканской чумы у свиней зафиксирована в Приморье

Общественное телевидение Приморья вчера в 04:05
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
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Двойное убийство в Оренбуржье — погибли мать и сын

В селе Старохалилово произошло двойное убийство — мертвыми обнаружены женщина и ее сын.
1743.ru 00:44
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