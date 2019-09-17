Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.

Политика Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.

Хоккей Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

Политика «Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Армия и оружие ТАСС: в 2020 году для ВМФ России будут заложены 22 корабля В 2020 году судостроители заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России, пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».

Происшествия Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.

Политика Подвергшуюся ряду нападений Гонтареву пригласили в США Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями.

Происшествия В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.

Политика В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова» В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.

Армия и оружие Саудовская Аравия заявила о причастности Ирана к атакам на нефтезаводы Официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что Эр-Рияд обладает доказательствами причастности Тегерана к атакам на нефтяные заводы Saudi Aramco.

Происшествия У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Армия и оружие Купив Су-35, КНР получила возможность узнать секреты Су-57 Новый перспективный российский истребитель Су-57 еще не успел прочно обосноваться в российской армии, а огромный спрос на него со стороны иностранцев уже заставляет россиян думать на тему создания его экспортной модификации Су-57Э.

Политика Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Футбол Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Футбол Лион — Зенит 1:1 "Зенит" открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" на 41-й минуте.

Авто Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин.