Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru 20:11
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает ABC.
Известия 23:04
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Политика
Путин наградил орденами и медалями членов Совета Федерации
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени будет вручена сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.
РЕН ТВ 11:51
Игры
PC Gamer раньше времени «слил» информацию о Total War Saga: Troy
Gmbox.ru вчера в 08:26
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Армия и оружие
США и Турция планируют создать постоянные военные базы в Сирии
Турция считает необходимым создать с Соединенными Штатами на северо-востоке Сирии постоянные военные базы для контроля за ситуацией в этом регионе.
Политическая Экспертиза 15:09
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС 21:59
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
Американская компания Apple запустила на территории России свой игровой сервис Apple Arcade раньше официальной даты старта.
ПРАЙМ 17 сентября в 02:32
Политика
Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
RT на русском 06:44
Футбол
Решение об участии Азмуна в матче с «Рубином» примут в день игры
Как стало известно «СЭ», решение по участию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура премьер-лиги против «Рубина» примут в день игры — в субботу, 21 сентября.
Спорт-Экспресс 13:47
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Происшествия
Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43
Технологии
Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов
Два воронежских вуза – ВГУ и медицинский университет – вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
РИА Воронеж 13:00
Общество
Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах.
РБК 22:26