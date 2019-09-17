Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:28, Вашингтон
Энергетика
Власти оценили всю нефть России в $1 трлн
Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.
РБК 17:00
Происшествия
Первый случай связанного с вейпом заболевания зарегистрирован в Канаде
Канадские медики сообщили, что в стране зафиксирован первый случай заболевания, связанного с электронными сигаретами.
Народные новости 18:21
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Футбол
«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов
"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета 17:05
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Политика
Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Общество
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:55
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев в честь годовщины свадьбы показал свою жену
Российский шоумен Гарик Сукачев впервые показал на фото свою супругу. Новый снимок артиста появился на его странице в Instagram.
Дни24 03:59
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Авто
В АвтоВАЗе отказались от выпуска мощных версий LADA Granta
Последними мощными моделями стали дорестайлинговые седаны Granta Sport и хэтчбек Kalina Sport, но их производство было прекращено около года назад.
Tvoe-avto.com 05:23
Политика
На выборах в Израиле левоцентристы обходят партию Нетаньяху
Левоцентристская партия "Кахоль-Лаван" и правый "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху после подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в кнессете, сообщает Channel 12.
Газета.Ru 04:07
Армия и оружие
Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу
Совет Безопасности (СБ) Организации объединённых наций (ООН) в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско- китайской резолюций по Идлибу.
News.ru 17:33