Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаФРС США не стала понижать базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 10-11 декабря сохранила свою базовую процентную на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС15:02

ФРС США сохранила базовую ставку

Реальное время14:33

Стоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США

ПРАЙМ14:59

Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газета22:00

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ru15:50

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБК14:02

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъ15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе 2 человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 16:01
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС 16:25
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости 19:05
Общество

Прощание с Лужковым пройдет в Москве

Интерфакс 20:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели 10:41
Хоккей

Евгений Набоков вошёл в новый тренерский штаб «Сан-Хосе»

В новый тренерский штаб «Шаркс» вошли Рой Соммер, Майк Риччи и знаменитый в прошлом российский голкипер Евгений Набоков.
Чемпионат 22:58
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Культура

Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
News.ru 08:44
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 17:58
Общество

Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru 21:39
Музыка

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru 15:19
Музыка

Максим Фадеев представил первую группу своего лейбла после обновления

Максим Фадеев на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный молодой мальчиковой группе, с которой лейбл MALFA подписал первый контракт после роспуска старых артистов, и познакомил подписчиков с одной из композиций нового коллектива.
66.ru 09 декабря в 07:31
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня 08:14
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Экономика

Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК

Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
РБК 10:59
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera 15:17
Происшествия

В Новой Зеландии допустили гибель пропавших после извержения вулкана

Власти Новой Зеландии полагают, что 8 пропавших без вести при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд, погибли, сообщается в фейсбуке местной полиции.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:33
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили обнаружены обломки

Как следует из сообщения, в 30 километрах к югу от места последнего выхода на связь пропавшего самолёта Hercules C130 чилийских ВВС, чилийским судном Antartic Endevour были обнаружены обломки.
REGNUM 17:31
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 20:30
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском 21:48
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11:44
Космос

В России создадут центр, выслеживающий опасные астероиды и кометы

На базе Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос», откроется Российский Центр малых небесных тел.
ФедералПресс 20:55
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru 07:49
Политика

В Великобритании пройдут парламентские выборы

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.
Общественное телевидение России 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное