Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
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