Экономика
Rambler News ServiceФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
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Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
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Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Общество
Кому повезет с деньгами в год Белой Крысы
С деньгами особенно повезет трем зодиакальным знакам. В будущем году для Стрельцов откроются потрясающие финансовые перспективы.
Футбол
«Краснодар» в Испании сыграет с «Хетафе»
В заключительном туре группового этапа Лиги Европы 12 декабря "Краснодар" сыграет на выезде с испанским клубом "Хетафе".
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Футбол
Месси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Политика
В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу
Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты
Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.
Армия и оружие
Пять самолетов НАТО заметили у границ России
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей
Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.