Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали все 97 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

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