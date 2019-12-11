Экономика

РБКРБКФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали все 97 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
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