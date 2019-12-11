Экономика
РБКФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали все 97 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
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Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
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Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)
Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
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Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
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Баз Лурман снимет «Мастера и Маргариту»
Баз Лурман ("Мулен Руж", "Ромео+Джульетта") готовится к съемкам фильма по роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Армия и оружие
В Израиле: Береговой комплекс «Бастион-П» лишит превосходства над Египтом
Рост морской мощи В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт".
Общество
Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»
Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
Экономика
Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
Футбол
«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Авто
Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России
В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
Общество
В Канаде совершил полет первый электрический самолет
Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Общество
Blablacar введет плату за сервис в России
Сервис поиска попутчиков Blablacar планирует ввести плату за сервис на российском рынке, компания собирается взимать комиссию за бронирование места в автомобиле и рассматривает вариант с подпиской, рассказал в интервью RNS сооснователь и гендиректор Blablacar Николя Брюссон.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Общество
Детский омбудсмен оценила будущее девочки, 5 лет живущей в медцентре
Родители девочки, которая всю жизнь прожила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, обращались к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой.
Политика
Шойгу: введение наказания за осквернение памятников воинам поможет бороться с вандалами
Принятие закона о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов за рубежом будет поможет более эффективно бороться с вандалами и их покровителями, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского комитета "Победа".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Футбол
Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.