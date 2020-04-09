Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. Об этом сообщается на сайте ФРС.

Энергетика Россия согласилась сократить нефтедобычу с одним условием Источник в Минэнерго России заявил, что страна готова сократить нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Общество Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Экономика Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

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Политика Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Политика Путин поручил продлить срок действия прав автоматически Во время прямой трансляции Президент России Владимир Путин предложил автоматически продлить срок действия документов россиян, если он подходит к концу.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Здоровье Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия Российские ученые пришли к выводу, что человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, могут грозить серьезные повреждения головного мозга.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Энергетика Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+ На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.