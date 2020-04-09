Коронавирус
ИзвестияФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны
Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. Об этом сообщается на сайте ФРС.
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Энергетика
Россия согласилась сократить нефтедобычу с одним условием
Источник в Минэнерго России заявил, что страна готова сократить нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала 2020 года, то есть 1,6 миллиона баррелей в сутки.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Общество
Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно
С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Гаджеты
Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710
Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19
Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении ареста солдату Шамсутдинову
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга
Политика
Путин поручил продлить срок действия прав автоматически
Во время прямой трансляции Президент России Владимир Путин предложил автоматически продлить срок действия документов россиян, если он подходит к концу.
Общество
Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии
Журнал существовал на протяжении 13 лет. Редакция сообщила, что в начале марта журнал потерял крупный источник финансирования.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
Российские ученые пришли к выводу, что человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, могут грозить серьезные повреждения головного мозга.
Общество
Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля
Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Армия и оружие
В Сети опубликовано видео испытаний украинской ПКР «Нептун»
На YouTube-канале Defense Express Channel размещено видео проводимых испытаний украинской противокорабельной ракеты «Нептун».
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.