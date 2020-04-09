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ИзвестияИзвестияФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. Об этом сообщается на сайте ФРС.
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ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

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США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России

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Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
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Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
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РИА Новости вчера в 03:00
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
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Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
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Адвокат сообщил о продлении ареста солдату Шамсутдинову

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Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
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Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе «очередного Чернобыля»

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
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У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

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Во время прямой трансляции Президент России Владимир Путин предложил автоматически продлить срок действия документов россиян, если он подходит к концу.
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Журнал существовал на протяжении 13 лет. Редакция сообщила, что в начале марта журнал потерял крупный источник финансирования.
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Путин уволил главного следователя МВД Романова

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Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
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Российские ученые пришли к выводу, что человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, могут грозить серьезные повреждения головного мозга.
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Пропускной режим в Саратовской области перенесли на 20 апреля

Введение пропускной системы перенесли на 20 апреля, следует из постановления за подписью господина Стрелюхина.
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В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
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Армия и оружие

В Сети опубликовано видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

На YouTube-канале Defense Express Channel размещено видео проводимых испытаний украинской противокорабельной ракеты «Нептун».
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Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
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В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Fiat представил новый компактный пикап Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
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