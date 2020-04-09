Коронавирус

ИзвестияИзвестияФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. Об этом сообщается на сайте ФРС.
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В ФРС США рассказали о выделении $2,3 трлн для помощи экономике

Аргументы и Факты09 апреля в 11:01

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн

Коммерсантъ09 апреля в 15:27

США для борьбы с коронавирусом раздадут полторы экономики России

Lenta.ru09 апреля в 13:57

ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн

Ведомости09 апреля в 13:49

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Известия09 апреля в 19:25

ФРС предпримет дополнительные шаги для выделения $2,3 триллиона бизнесу

Вести.Ru09 апреля в 09:57

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

ТАСС09 апреля в 09:16
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
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Общество

Полицейские проверяют автомобили на всех въездах в Москву

Радио 1 10:14
2,2K
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
806
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
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Технологии

Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10

Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня вчера в 13:24
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Футбол

«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов

Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Общество

США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса

США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию.
Lenta.ru 12:16
Общество

Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска

Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взгляд.ру 13:10
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Общество

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Lenta.ru вчера в 23:32
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
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Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
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Общество

Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
12
Здоровье

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
115
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Кино

Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»

News.ru вчера в 04:21
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Футбол

Радимов предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии

Главный тренер "Зенита-2", в прошлом экс футболист "Зенита" Владислав Радимов предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии по футболу.
Bobsoccer 12:37
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»

Настасья Самбурская снова критикует Агату Муцениеце, рассказавшую накануне, что Павел Прилучный поднял на неё руку.
7Дней.ру 10:00
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Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Наука

Молекулы впервые охладили до рекордно низкой температуры

ToDay News Ufa 14:30
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Экономика

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 09 апреля в 17:00
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Общество

Власти Москвы объявили о введении цифровых пропусков с 15 апреля

В Москве с 15 апреля для передвижения на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 12:51
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Общество

Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области

Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
Регион online 13:31
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Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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Футбол

Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги

Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
RT на русском 14:07
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