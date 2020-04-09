Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. Об этом сообщается на сайте ФРС.

Футбол Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России. 83

Происшествия В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов. 2

Транспорт Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 2,3K

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.

Футбол Голкипер «Мариуполя»: у наших футболистов большие проблемы с украинским языком Украинский футболист посетовал, что из-за украинского языка товарищи по команде называли его «бандеровцем и селюком».

Космос Российские космонавты начали эксперимент по биопечати костной ткани Российские космонавты на МКС начали новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крысы.

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 150

Авто Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным. 5

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин. 1,4K

Религия Епископ оценил запрет на посещение богослужений в Москве Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). 3

Общество В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 217

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 328

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 35

Общество Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.

Музыка В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей На Исторической сцене Большого театра состоялась акция «Мы вместе», посвященная врачам и другим людям, которым приходится работать во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. 41

Общество Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019. 1K

Происшествия На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29 Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.