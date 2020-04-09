Коронавирус
ИзвестияФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны
Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн. Об этом сообщается на сайте ФРС.
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Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 13:41
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Футбол
Голкипер «Мариуполя»: у наших футболистов большие проблемы с украинским языком
Украинский футболист посетовал, что из-за украинского языка товарищи по команде называли его «бандеровцем и селюком».
Новостной фронт 05:10
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Здоровье
Создана модель распространения коронавируса в Нижегородской области
В Нижегородской области создана математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Гипер НН 15:00
Космос
Российские космонавты начали эксперимент по биопечати костной ткани
Российские космонавты на МКС начали новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крысы.
Российская газета 07:28
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Авто
Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня 04:25
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Религия
Епископ оценил запрет на посещение богослужений в Москве
Запрет прихожанам посещать богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля сделает верующих сильнее духом и любовью "к службе Божией и к нашим храмам", считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 18:24
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Общество
В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула
Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля.
Москва 24 13:07
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
Энергетика
После переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти
Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с).
МонаВиста вчера в 09:33
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии
В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Музыка
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
На Исторической сцене Большого театра состоялась акция «Мы вместе», посвященная врачам и другим людям, которым приходится работать во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 15:36
Здоровье
Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса
Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.
ФАН 03:51
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч
В США общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 20 071.
RT на русском 16:32
Здоровье
В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
Горобзор.ру 13:58
Общество
Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 07:36
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43