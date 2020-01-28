Экономика
Газета.RuВ США ФРС сохранила базовую ставку
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ставка была сохранена на уровне в 1,5 — 1,75% годовых.
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Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Авто
Названы шесть самых бесполезных опций в автомобиле
Эксперты «Российской газеты» составили список из шести самых проблемных и низкоэффективных опций современных машин.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Политика
Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России
Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию в мае в рамках мероприятий под эгидой Совета Европы, комитет министров которого сейчас возглавляет Грузия, заявила глава минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Общество
Минобрнауки РФ продлило каникулы китайским студентам до 2 марта
Ректорам российских вузов дано указание: продлить до 2 марта каникулы для всех китайских студентов, уехавших после зимней сессии домой.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Здоровье
Шрама на лице младенца, которого порезали во время кесарева сечения в Кыштыме, не останется
Напомним, что 26 января в родильном доме Кыштыма во время кесарева сечения на роженицу не подействовала эпидуральная анестезия, в момент первого разреза скальпелем будущая мама дернулась, что стало причиной появления небольшой травмы на щечке ребенка.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Происшествия
Задымление произошло на химфаке МГУ
В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Общество
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи с распространением нового типа коронавируса.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Гаджеты
MIUI 11 на базе Android 10 слишком быстро разряжает Xiaomi Mi 9T
Пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9T жалуются на то, что после установки обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 аккумуляторы гаджетов стали разряжаться гораздо быстрее.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.