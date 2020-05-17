Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Политика
Обама: власти США не ведают, что творят
Пандемия показала, что власти США не задумываются о последствиях своих действий, обратился экс-президент США Барак Обама 16 мая в видеообращении к выпускникам школ.
ИА Красная Весна 01:49
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал, как от него ушла Ирина Понаровская
News.ru вчера в 10:17
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 07:40
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Наука
Установлена причина разрушения картины Мунка «Крик»
Картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка начала разрушаться из-за высокой влажности в воздухе, сообщили ученые.
Взгляд.ру вчера в 11:33
Наука
Жидкость для полоскания рта может бороться с коронавирусом
Учёные выяснили, что коронавирус может погибнуть от жидкости для полоскания рта.
SterlitamakTime.ru 15 мая в 01:11
Общество
В России за сутки выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом
За 16 мая в России было выявлено еще 9709 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Planet Today 04:11
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК 05:52
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
Общество
ЕГЭ по математике базового уровня не станут проводить в 2020 году
Ранее стало известно, что большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату.
News.ru 05:33
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Наталья Водянова прояснила судьбу своей свадьбы с Антуаном Арно
Российская супермодель Наталья Водянова в своем последнем интервью прояснила судьбу своей свадьбы с гражданским мужем Антуаном Арно.
Bimru.ru 04:32
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Здоровье
На Кубани число заболевших коронавирусом достигло 2 тыс. 605 человек
Всего на 17 мая в медорганизации края с подозрением на COVID-19 обратились 6 тыс. 602 человека, в том числе 711 детей.
Кубань 24 03:53
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество
Раскрыта география новых 60 случаев коронавируса в Пензенской области
Новые случаи коронавирусной инфекции в Пензенской области распределились по двум городам и 17 районам.
Smi58.ru 05:39
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Общество
65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему.
Похвистнево-Информ 04:34
Общество
В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета
В России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета.
Lenta.ru вчера в 06:58