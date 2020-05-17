Экономика

РБКРБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

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