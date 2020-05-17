Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
Известия вчера в 22:59
Общество
Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом
Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Здоровье
В Пермском крае четыре больницы неверно начисляли выплаты медикам
В Пермском крае неверно начисляли выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Нарушения выявлены в четырех медицинских учреждениях.
МИР 24 08:28
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек
Регион 64 вчера в 01:16
Космос
Фото дня: таинственные дымчатые полосы в атмосфере Юпитера
Фотография демонстрирует таинственные дымчатые полосы, которые располагаются над более заметными штормовыми структурами.
3DNews 15 мая в 08:31
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:52
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах.
РБК 05:52
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC
Нидерландский боец MMA Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Lenta.ru 00:37
Космос
Запуск группы спутников Starlink перенесли из-за тропической депрессии
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников переносится еще на сутки из-за тропической депрессии и теперь намечен на 19 мая, сообщает компания SpaceX.
РИА Новости 08:50
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Взгляд.ру 06:01
Происшествия
В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле
По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным в мотеле Super 8 в городе Рокфорд (штат Иллинойс).
ТАСС 08:14
Шоу-бизнес
Новая любовница Сергея Жигунова встает ради него в пять утра
Экспресс газета 07:40
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
Общество
В Подмосковье с 18 мая возобновят работы на объектах ЖКХ
Работа промышленных предприятий и строительство будут запущены в Подмосковье с 18 мая, также начнутся работы на объектах ЖКХ.
ТАСС 08:49
Происшествия
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:35
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Политика
Путин раскритиковал работу по выплатам медикам
В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру 15 мая в 08:17
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слухи о разводе с Потапом
Настя Каменских опровергла недавно появившиеся слухи о разводе с Потапом.
Дни24 06:05
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм.
Оренбургское региональное телевидение 08:28
Футбол
Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»
Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport вчера в 07:39