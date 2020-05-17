Экономика

РБКРБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

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ФРС допустила новый обвал на фондовых рынках

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Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках

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В США допускают возможность нового обвала на финансовых рынках

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Власти США не исключают нового обвала на финансовых рынках

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Московский Комсомолец 15 мая в 13:33
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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РИА Новости вчера в 12:51
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
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News.ru 14 мая в 09:19
Кино

Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом

Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Футбол

Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

35-летний футболист «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом.
Super.ru вчера в 12:29
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Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Известия 00:33
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США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 15 мая в 01:21
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Общество

Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии

Уязвимость ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавируса увеличилась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
Московский Комсомолец 00:28
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Общество

В Германии за сутки выявили 583 случая заболевания коронавирусом

В Германии за сутки выявили 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Авто

Тюнеры научили Suzuki Jimny плавать

Британская компания Dutton предлагает пакет доработок для Suzuki Jimny предыдущего поколения, после чего внедорожник сможет плавать по воде.
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Huawei готовится к большому запуску в России

Компания Huawei начала готовить общественность к следующему запуску продукции в России.
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Экономика

В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Политика

Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам

Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
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Наука

Исследование иммунного ответа на коронавирус принесло хорошие новости разработчикам вакцины

Результаты исследования показывают, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 несколькими различными способами.
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Не пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют

После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram.
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Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Общество

В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для того, чтобы окончательно оценить смертность от коронавируса, необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Политика

Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
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Facebook объявил о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms

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Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет

Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 15 мая в 07:30
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