Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Общество
В Омской области за сутки скончались еще два человека с коронавирусом
По данным областного минздрава, в Омской области за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом.
Новый Омск 04:06
Наука
Представлены созданные в ультратонких материалах плазмоны
Плазмонами являются квантованные колебания плазмы. Известно, что в объемных материалах от данных квазичастиц пользы очень мало.
Faktom вчера в 10:02
Происшествия
Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе
Подозреваемого нашли во всеволожской больнице. Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе.
Konkretno.ru 04:33
Общество
Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:55
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Общество
Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен
«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов – как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа – как единственную форму государственной итоговой аттестации», – сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Взгляд.ру 04:37
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 мая в 00:59
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Здоровье
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
РИА Новости вчера в 22:47
Армия и оружие
В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 02:29
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Кино
Умер актер из «Друзей» и «Американского пирога» Фред Уиллард
РИА Новости 03:18
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Происшествия
В Москве поезд насмерть сбил мужчину
Мужчина погиб, попав под поезд в Москве, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости 04:16
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за распространения плагиата
Area F2 продается в магазинах Apple и Goggle, поэтому Ubisoft подала иск против всех компаний.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Киберспорт
Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах
Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings вчера в 05:06
Общество
ВОЗ назвала условие для оценки смертности от коронавируса
Организация назвала оценку смертности сложной задачей.
Коммерсантъ 02:18
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК вчера в 07:02