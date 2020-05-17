Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Общество
В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг
С понедельника 18 мая в Тюменской области разрешат работу всех предприятий сферы бытовых услуг и магазинов промтоваров, площадью не более 400 квадратных метров.
Российская газета 07:16
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
Иномарка влетела в гараж под Рязанью, погибли два человека
Автомобиль влетел в стену гаража на трассе в Рязанском районе. В результате инцидента погибли два человека.
Народные новости 06:33
Общество
Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса
Единственной эффективной мерой защиты от коронавируса Мясников назвал соблюдение социальной дистанции.
Lenta.ru 07:06
Общество
Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Несколько врачей и медсестер перепрофилированной под лечение больных с COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за то, что жаловались на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
РБК 07:20
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек
Регион 64 вчера в 01:16
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 15 мая в 07:30
Общество
Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19
Шестьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Новосибирской области за последние сутки, 83 пациента выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:23
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Общество
В Ростове закрыли рынок «Атлант»
В Ростове частично приостановил работу рынок "Атлант".
Панорама Ростова-на-Дону 06:40
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Игры
Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
ИА Красная Весна вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Васильев: Бабкина за время болезни похудела на 20 килограммов
За период нахождения в больнице певица Надежда Бабкина сильно похудела.
Росбалт 06:16
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Общество
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Происшествия
В Белгороде скончался десятый пациент с коронавирусом
Белгород, 17 мая 2020, 13:32 — REGNUM Десятый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за прошедшие сутки.
REGNUM 06:32
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
Экономика
Москва и Эр-Рияд могут выйти победителями из нефтяной войны с Западом
Россия и Саудовская Аравия могут выйти победителями из ценовых войн на мировом рынке нефти, считает аналитик РИА Новости Иван Данилов.
Политическая Экспертиза 05:23