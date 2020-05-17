Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Общество В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97 Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство. 425

Общество В Тюменской области снимут ограничения с предприятий бытовых услуг С понедельника 18 мая в Тюменской области разрешат работу всех предприятий сферы бытовых услуг и магазинов промтоваров, площадью не более 400 квадратных метров. 6

Общество В России остановлен рост распространения коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. 488

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Общество Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты Несколько врачей и медсестер перепрофилированной под лечение больных с COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за то, что жаловались на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. 17

Общество Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля.

Происшествия В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19 Шестьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили в Новосибирской области за последние сутки, 83 пациента выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 1

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 981

Экономика Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.

Общество Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны. 265

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 915

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 2

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,8K

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 4,1K