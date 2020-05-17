Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

Здоровье В Словении ослабили ограничения для въезжающих в страну иностранцев Любляна, 18 мая 2020, 00:39 — REGNUM Режим 14-дневного карантина, который обязаны проходить все въезжающие в Словению лица, ослаблен для ряда категорий иностранцев, 17 мая сообщается на сайте словенского правительства.

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 300

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 102

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 951

Авто Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power. 6

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. 1,2K

Музыка Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса. 8

Космос США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance. 239

Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Экономика Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ. 1

Общество Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.

Общество Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции Росприроднадзор опубликовал анализ информации о промышленных предприятиях в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите и о результатах измерений качества атмосферного воздуха в этих городах в условиях режима повышенной готовности.

Космос Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics. 4

Политика NASA представило правила освоения Луны NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. 179

Общество Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны. 7