Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Здоровье
В Словении ослабили ограничения для въезжающих в страну иностранцев
Любляна, 18 мая 2020, 00:39 — REGNUM Режим 14-дневного карантина, который обязаны проходить все въезжающие в Словению лица, ослаблен для ряда категорий иностранцев, 17 мая сообщается на сайте словенского правительства.
REGNUM 17:39
Экономика
Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей
В первую очередь пострадают кинотеатры, которые открылись первыми.
Интерфакс 14:29
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Музыка
Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 00:23
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК 17:00
Общество
Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова
Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
Взгляд.ру 16:22
Общество
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Росприроднадзор опубликовал анализ информации о промышленных предприятиях в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите и о результатах измерений качества атмосферного воздуха в этих городах в условиях режима повышенной готовности.
РИА Новости 17:42
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Космос
Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics.
News.ru вчера в 12:07
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Общество
В Роспотребнадзоре оценили возможность курортного сезона в России
Развитие ситуации с коронавирусом в ближайшие две недели покажет, возможен ли сезон отдыха на российских курортах.
Парламентская газета 04:58
Киберспорт
VP.Prodigy выиграла Epic Prime League, обыграв в финале Virtus.pro
VP.Prodigy стала победителем Epic Prime League, обыграв в гранд-финале Virtus.pro со счетом 3:0.
Metaratings 11:45
Футбол
Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport 16:15
Армия и оружие
В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru 17:08
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Кухня» призналась, что за три недели поборола КОВИД
Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань призналась, что заразилась коронавирусом.
Невские Новости 02:11