Экономика

РБКРБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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В США допускают возможность нового обвала на финансовых рынках

Новый Калининград.Ruвчера в 12:32

Власти США не исключают нового обвала на финансовых рынках

Эхо Москвывчера в 19:06

Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках

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ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

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ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Коммерсантъвчера в 12:02

В ФРС допустили повторный обвал финансовых рынков

ИА Красная Веснавчера в 12:31

ФРС допустила новый обвал на фондовых рынках

Forbesвчера в 10:33
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Происшествия

У больницы №122 имени Соколова заметили очередь из «скорых»

Piter.tv 15 мая в 06:44
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Общество

Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:55
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Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
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Общество

В Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 15 мая в 03:46
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Общество

У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно

У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
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Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Толиссо

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо может продолжить карьеру в Англии.В услугах 25-летнего хавбека заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 02:32
Авто

В России установили новые ограничения на ввоз праворульных машин

В России с 1 июня вступают в силу новые правила ввоза праворульных автомобилей, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:07
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes

Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
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Происшествия

Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
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Финансы

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
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Общество

СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
RT на русском 15 мая в 15:50
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

RuNews24.ru вчера в 07:15
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Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
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Здоровье

В Пермском крае число случаев заражения коронавирусом превысило 1000

Количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Пермском крае увеличилось на 51, общее число выявленных случаев достигло 1024, 17 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 04:08
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Кино

Умерла американский режиссер Линн Шелтон

Московский Комсомолец 03:08
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Спорт

Следующее заседание исполкома WADA планируется провести 15 сентября

Следующее заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируется провести 15 сентября в Монреале (Канада), сообщается на сайте организации.
РИА Новости 15 мая в 15:03
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
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