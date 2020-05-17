Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Происшествия
У больницы №122 имени Соколова заметили очередь из «скорых»
Piter.tv 15 мая в 06:44
Общество
Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс. В настоящее время в РФ выявлено 281752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:55
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Общество
В Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса
За последние сутки в Татарстане подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ Казань 15 мая в 03:46
Общество
У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно
У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Толиссо
Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо может продолжить карьеру в Англии.В услугах 25-летнего хавбека заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 02:32
Авто
В России установили новые ограничения на ввоз праворульных машин
В России с 1 июня вступают в силу новые правила ввоза праворульных автомобилей, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:07
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes
Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
Финансы
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Общество
СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
RT на русском 15 мая в 15:50
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
RuNews24.ru вчера в 07:15
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Здоровье
В Пермском крае число случаев заражения коронавирусом превысило 1000
Количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Пермском крае увеличилось на 51, общее число выявленных случаев достигло 1024, 17 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 04:08
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Кино
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Московский Комсомолец 03:08
Спорт
Следующее заседание исполкома WADA планируется провести 15 сентября
Следующее заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируется провести 15 сентября в Монреале (Канада), сообщается на сайте организации.
РИА Новости 15 мая в 15:03
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23