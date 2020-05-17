Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Происшествия
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти 12 тыс. человек
За последние 24 часа в Северной столице на коронавирус обследовали 11 тыс. 728 человек, что примерно на 1 тыс. больше, чем за день до этого.
REGNUM 15 мая в 03:20
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Evo-rus.com вчера в 17:01
Общество
В Германии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом
Берлин, 17 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Германии за 16 марта выявили 583 случая заражения коронавирусом нового типа.
REGNUM 00:37
Здоровье
В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В Китае за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Профиль 01:56
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15 мая в 15:40
Здоровье
Пензенцам рассказали об этапах снятия ограничений
На первом этапе пензенцам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице.
ПензаИнформ 03:17
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Общество
В Карелии выявили 10 новых случаев ковида
Из десятка носителей, из которых двое - дети, девять проживают в Петрозаводске (восемь - контактировавшие с ранее заболевшими, один вернулся из московской командировки), и один человек - житель Надвоиц.
Московский Комсомолец 02:41
Происшествия
В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт.
Известия 00:33
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Общество
В Москве стартует массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Собянин пояснил, что так власти получат информацию о тех, кто переболел бессимптомно и у кого выработался иммунитет к коронавирусу.
Эхо Москвы 14 мая в 19:03
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Политика
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости вчера в 20:00
Спорт
Чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле
Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече была обнаружена мертвой в хостеле в городе Кальяо, который находится недалеко от столицы страны Лимы, сообщает издание La Fiesta de Lima.
Газета.Ru 01:49
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Шоу-бизнес
Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
RuNews24.ru вчера в 07:15
Общество
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБК 02:00
Происшествия
Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован
Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств.
Газета.Ru вчера в 12:31
Кино
В США умерла режиссёр Линн Шелтон
REGNUM 02:30
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18