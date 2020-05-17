Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Общество В Германии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом Берлин, 17 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Германии за 16 марта выявили 583 случая заражения коронавирусом нового типа.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,4K

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Происшествия В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт. 12

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Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 311

Политика В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена. 3

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Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 2

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