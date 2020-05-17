Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Происшествия
В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
Авто
Новый Ford Explorer появился в Европе
Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
SpeedMe вчера в 03:31
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Армия и оружие
Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии
Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 05:08
Общество
В России остановился рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки».
Lenta.ru вчера в 07:05
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Экономика
В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 01:07
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15 мая в 15:26
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Авто
Dyson рассекретил электрокар, который мог бы посрамить Tesla
Компания Dyson, специализирующаяся на выпуске хайтек бытовой техники, рассекретила свой электрокар, который так и не увидит свет.
Quto.ru 08:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Взгляд.ру 06:01
Футбол
Кельн — Майнц 05 2:2
«Кельн» провел акцию перед матчем Бундеслиги с «Майнцем» (1:0, первый тайм).
Sports.ru 09:55
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Происшествия
Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах
ГТРК Башкортостан 08:42