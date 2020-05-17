Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 937

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 395

Авто Новый Ford Explorer появился в Европе Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.

Общество В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости. 477

Общество Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года. 10

Общество Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. 44

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6K

Политика США допустили размещение ядерных ракет в Польше Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки». 212

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 4,2K

Здоровье Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу. 28

Экономика В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 21

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 1K

Космос США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance. 71