Коронавирус
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Гаджеты
Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты
Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru вчера в 00:56
Экономика
Саудиты скупили доли Boeing и Facebook
Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад саудовский Суверенный фонд купил акции четырёх крупных европейских нефтяных компаний на сумму порядка миллиарда долларов.
REGNUM вчера в 09:51
Футбол
БАТЭ разгромил «Слуцк» и вышел на первое место в чемпионате Белоруссии
Газета.Ru вчера в 18:38
Кино
Скончался американский актер Фред Уиллард
Фред Уиллард стал известен мировому зрителю своими ролями в фильмах "Американский пирог", "Свадебный переполох", "Пятьдесят оттенков черного" и других.
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Футбол
«Динамо» Минск – «Ислочь»: хозяева не упустят победу
В воскресенье 17 мая минское «Динамо» в девятом туре чемпионата Беларуси сыграет против «Ислочи» - мы подготовили прогноз на эту встречу.
Все про Спорт ру вчера в 01:43
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Экономика
Сечин предрек «Роснефти» мировое лидерство
«Роснефть» после окончания пандемии COVID-19 может стать мировым лидером нефтегазовой индустрии, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
Компания 15 мая в 06:02
Авто
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage
Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
Новые автомобили вчера в 01:59
Футбол
Мело назвал Месси проблемой для возвращения Неймара в «Барселону»
Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело, ранее выступавший за «Ювентус» и сборную Бразилии, рассказал о своем отношении к Неймару.
ProstoProSport вчера в 23:08
Футбол
Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин.
ProstoProSport вчера в 13:29
Здоровье
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
Кино
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом
Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru вчера в 10:03
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс вчера в 06:34
Политика
В МО Чехии памятник Коневу не отнесли к воинским захоронениям
Facebook В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях в республике, в числе которых и российские (их насчитывается около 4 тысяч), однако считают, что памятник маршалу Ивану Коневу к ним не относится.
РЕН ТВ 15 мая в 10:25
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 15 мая в 09:00
Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
Тарантас Ньюс вчера в 13:04
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 15 мая в 06:25
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Общество
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 15:10
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня 14 мая в 05:54