Экономика

РБКРБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках

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В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
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