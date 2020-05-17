Экономика
РБКФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Здоровье
Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции
Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru вчера в 10:45
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 15 мая в 11:08
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 15 мая в 00:16
Политика
Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было
Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 08:11
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС вчера в 01:26
Общество
Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Экономика
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
В первую двадцатку рейтинга вошли еще двое россиян.
РБК 01:23
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM вчера в 12:52
Происшествия
В Коми нашли нарушения в организации дистанционного образования
Нарушения в организации процесса дистанционного обучения школьников на территории нескольких районов республики Коми, были обнаружены сотрудниками республиканской прокуратуры, об этом 16 мая сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 15 мая в 01:21
Энергетика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Минфин США попросил суд отклонить дополнительный иск Дерипаски
Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.
ПРАЙМ вчера в 17:10
Здоровье
Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
Политика
В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 19:30
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск 15 мая в 05:10
Транспорт
Приморские водители устроили протест на границе с КНР
По словам Андрея Денисова, являющегося послом России в Китае, КНР в последние дни существенно сократили пропуск фур через границу из-за выявленного случая заражения коронавирусом у российского водителя.
RuNews24.ru 14 мая в 09:08
Футбол
Слуцкий рассказал об опасности заражения коронавирусом для футболистов
Слуцкий рассказал о консультациях с врачами, которые назвали футболистов людьми первой группы риска.
ProstoProSport вчера в 07:52
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня 14 мая в 05:54
Экономика
В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 01:07
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Политика
Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой
Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
Пропавшего Владимира Артамонова из Сызрани нашли мертвым
Ранее сообщалось, что 63-летний житель поселка Новообразцовое в Сызрани Владимир Артамонов 7 мая ушел в лес за грибами и не вернулся.
КТВ-Луч вчера в 23:55
Общество
Куйвашев заявил о готовности региона к снятию ограничений
По словам главы региона, в области выполнены все критерии Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Kursk.com 15 мая в 14:49
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru вчера в 03:16
Общество
У семи жителей Кузбасса за сутки выявили коронавирус
Коронавирус за последние сутки выявлен еще у семи жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:12