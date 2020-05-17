Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Здоровье Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда". 13

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Происшествия Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press. 7

Происшествия В Коми нашли нарушения в организации дистанционного образования Нарушения в организации процесса дистанционного обучения школьников на территории нескольких районов республики Коми, были обнаружены сотрудниками республиканской прокуратуры, об этом 16 мая сообщает пресс-служба ведомства.

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