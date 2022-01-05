В целом в 2022 году ожидается три повышения базовой ставки. Следующее заседание ФРС назначено на 25–26 января. Стоит отметить, сведенья о более раннем повышении ключевой ставки содержаться в отчете о заседании, прошедшем 14–15 декабря.В источнике
«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.
«Поскольку тяжелые элементы были произведены последовательными поколениями массивных звезд, их практически полное отсутствие у обнаруженной нами группы говорит о том, что звезды в ней образовались вскоре после Большого Взрыва», – рассказывают авторы исследования.
«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату», — подчеркнул Биезбардис.