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ФРС намерена ускорить темпы повышения ключевой ставки в 2022 году

В целом в 2022 году ожидается три повышения базовой ставки. Следующее заседание ФРС назначено на 25–26 января. Стоит отметить, сведенья о более раннем повышении ключевой ставки содержаться в отчете о заседании, прошедшем 14–15 декабря.В источнике

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ФРС может повысить ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось
Коммерсантъ19:21
ФРС намерена ускорить темпы повышения ключевой ставки в 2022 году
ИА Красная Весна17:50
ФРС США готова повысить ставку в более ранние сроки, чем ожидалось
ТАСС17:19
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