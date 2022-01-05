В целом в 2022 году ожидается три повышения базовой ставки. Следующее заседание ФРС назначено на 25–26 января. Стоит отметить, сведенья о более раннем повышении ключевой ставки содержаться в отчете о заседании, прошедшем 14–15 декабря.

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